سيارة عيادة متنقلة في أكاديمية الفنون اليوم للكشف على السيدات مجانا

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، توفير سيارة العيادة المتنقلة في الأكاديمية، اليوم، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة، للكشف مجانًا على السيدات وتنظيم الأسرة، تيسيرًا على السيدات، خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.

الإبداع في مواجهة الفن

يأتي ذلك على هامش مؤتمر اليوم الواحد الذي تنظمه لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة تحت رعاية الدكتور رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، وعضو المجلس القومي للمرأة، بعنوان «الإبداع في مواجهة الفن - المرأة والفنون»، اليوم.

ويعقد المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرًا في قاعة ثروت عكاشة بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة الفنانة بشري ضيفة الشرف، والفنانة عزة لبيب والإعلامية هبة حمزة والإعلاميات شاهيناز جاويش وكريمة عوض والحقوقية والناشطة أميرة بهي الدين، والدكتورة ماجدة سعد الدين والإعلامية هالة أبو علم، والدكتورة صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين.