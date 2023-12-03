أكاديمية الفنون تعلن مد فترة قبول أفلام مسابقة «سينما الموبايل»

أعلنت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مدّ فترة قبول الأفلام الخاصة بمسابقة «سينما الموبايل» في نسختها الثانية إلى الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، التي تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية، وتتناول هذه الدورة قضية التنمر.

شروط مسابقة «سينما الموبايل»

وتتضمن شروط المسابقة، تصوير الفيلم بالهاتف، ولا تزيد مدة الفيلم المشارك عن 3 دقائق.

وتأتي المسابقة في إطار مشاركة الأكاديمية في فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تقام سنويا تحت رعاية المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر الجاري.

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون، معرض تصوير فوتوغرافي يضم أعمال طلاب المعهد العالي للسينما والمعهد العالي للفنون والشعبية لعرض نماذج لصور العنف الذي تتعرض له المرأة على مدار حياتها.

وفي وقت سابق، شاركت الأكاديمية في الملتقى التنسيقي الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، الذي يقام تحت رعاية المجلس القومي، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، إذ قامت الوحدة باستعراض الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة.