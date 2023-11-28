أكاديمية الفنون تعلن آخر موعد لتسليم أعمال مسابقة «سينما الموبايل»

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون، آخر موعد لتسلم الأعمال المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة «سينما الموبايل» والتي تتناول قضية التنمر، وتُقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

مواعيد تسليم أعمال سينما الموبايل

وحددت الأكاديمية شروط المشاركة في المسابقة، وأبرزها تصوير الفيلم بالهاتف المحمول، ألا تزيد مدة الفيلم المشارك عن 3 دقائق على أن يتم تسليم الأعمال في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2023.

وتأتي المسابقة في إطار مشاركة الأكاديمية في فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تقام سنويا برعاية المجلس القومي للمرأة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

أكاديمية الفنون

وكانت أكاديمية الفنون نظمت أمس حفل تكريم الخريجين من طلاب المعهد العالي للفنون الشعبيه لعام 2020-2021 وعام 2022-2023.

وشهد الحفل تكريم الطلاب المتميزين في النشاط الرياضي من طلاب المعهد من ذوي الهمم بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

أقيم الحفل على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون - سيد درويش بحضور قيادات الأكاديمية وأولياء أمور الطلاب الخريجين.