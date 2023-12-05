فرقة «المواجهة والتجوال» تختتم عرض «ليلة القتلة» في قنا اليوم

يختتم مسرحية «ليلة القتلة» التي تقدمها فرقة «المواجهة والتجوال» عروضها في قنا اليوم، على أن يتجه عقب ختام العرض إلى أسيوط لتقديمه في قرى المحافظة ضمن خطة الفرقة.

وأضاف محمد الشرقاوي مدير مسرح «المواجهة والتجوال» لـ«الوطن»: «عرض ليلة القتلة في قنا يشهد إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة، ضمن المرحلة الرابعة من خطة مسرح المواجهة والتجوال، الذي قدّم عروضه مجانا للأبناء، ويهدف لخدمة أبناء الأقاليم وخاصة قرى حياة كريمة».

وأكد أنّ فرقة مسرح المواجهة والتجوال تهدف إلى الوصول بالمنتج الفني إلى المناطق الأكثر احتياجا ضمن المد الثقافي، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا دور القوى الناعمة في محاربة الأفكار الأصولية والمتطرفة، إلى جانب إنشاء المشروعات في الخدمية التي تحرص الدولة على تقديمها في هذه الأماكن.

وأوضح أنّ المشروع يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير.

عرض «ليلة القتلة»

و«ليلة القتلة» من إنتاج مسرح الطليعة، من تأليف خوزيه تريانا، وبمشاركة نخبة من فناني الطليعة، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.