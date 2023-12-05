قافلة طبية لتقديم العلاج مجانا للمواطنين في السويس

يشهد حي الأربعين في محافظة السويس اليوم الثلاثاء انطلاق قافلة توعية متكاملة بمسجد الرحمن بمدينة الإيمان، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وعقد عدد من الندوات الخاصة بالأنشطة التثقيفية للمرأة والصحة.

صرف الأدوية مجانا

قالت سيدة رفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة السويس، إنه يجري تنظيم قافلة توعوية إعلامية متكاملة بمسجد الرحمن بمنطقة الايمان خلف مصنع الملابس بجوار «كمبوند» طيب، موضحة أنه سيتم تقديم الكشف الطبي المجاني لعدة تخصصات منها القلب والعظام والأسنان والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والباطنة مع صرف العلاج المجاني للمرضى وتحويل الحالات التي تستلزم للمستشفيات ومعامل التحاليل.

ندوات وحوافز عينية

وتابعت «رفاعي» أن القافلة تشهد توزيع حوافز عينية لمن يؤدي امتحانات محو الأمية الفورية، إذ تعقد لجنة فورية بالقافلة بالإضافة إلي عقد ندوات على هامش القافلة، في الموضوعات الخاصة بصحة المرأة والختان وغيرها بمشاركة المجلس القومي للسكان في محافظة السويس، مع إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة المطالبين امتحانات وتعليم الكبار المشاركة في القافلة وعقد الامتحانات متاحة بالقافلة.