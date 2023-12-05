«كان داخله رفقة أسرته».. تفاصيل مروعة في اقتحام منزل نجم الدوري الإنجليزي

من جديد تضع مافيا سرقة بيوت نجوم كرة القدم، أقدامها داخل منزل الفرنسي كورت زوما نجم وست هام يونايتد، في مشهد أثار رعب جيرانه، خاصة أنه لسوء الحظ كان يتواجد لحظة اقتحام المنزل والاستيلاء على المجوهرات الثمينة بداخله.

تفاصيل اقتحام منزل نجم الدوري الإنجليزي

المشهد سرد على لسان جيران كورت زوما، الذين رصدوا لحظات من الرعب بعد اقتحام منزله من قبل عصابة منظمة استولت على 100 ألف جنيه إسترليني نقدًا ومجوهرات ثمينة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

داهمت العصابة المقنعة منزل قائد وست هام يونايتد، بعد ضربه قبل منتصف الليل بقليل، بينما كان في المنزل مع عائلته الصغيرة، ما بدوره أدى إلى غيابه عن ليلة تعادل فريقه أمام كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي، وسط مخاوف من عائلته حول البقاء داخل منزله بعد هذه الهجمة الشرسة.

وست هام يرصد مكافأة

وست هام لم يتخذ موقفًا سلبيًا، وقرر رصد مكافأة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني مقابل الإدلاء بمعلومات تساهم في القبض على العصابة، فيما حصل على دعم واسع من قبل أصدقائه في الفريق.

بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، جرى سرقة أشياء ذات قيمة كبيرة وأهمية عاطفية من منزل زوما، البالغ سعره 3 ملايين جنيه إسترليني، ما جعل رجال الشرطة يفرضون تطويقًا أمنيًا على تلك المنطقة، وتحذير الجيران من هجمات جديدة، خاصة أن العصابة منظمة وليست هواة.

«لا نعرف الكثير عما حدث، بصرف النظر عن وجود اقتحام ليل السبت»، هكذا تحدث أحد شهود العيان من جيران زوما، ضمن اعترافات عدة لجيرانه وقاطني تلك المنطقة: «سمعنا أنه كان سطوًا وأن الأسرة كانت في المنزل في ذلك الوقت»، بينما قال آخر: «كانت هناك سيارة شرطة واحدة بالخارج بعد ذلك، لكنهم بقوا هناك مع العائلة لبضع ساعات»، وأضاف آخر: «أعتقد أن اللصوص كانوا من ذوي الخبرة».