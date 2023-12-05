«شعبة الخضروات» تكشف سبب تراجع سعر الطماطم في الأسواق اليوم

تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق اليوم بنحو جنيهين، بسبب وفرة المعروض من الخضروات والفاكهة، التي تختلف أسعارها حسب المحافظة والمنطقة، وفق ما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات لـ«الوطن».

الجهود الحكومية لضبط الأسعار

وأضاف النجيب أنّ بدء موسم العروة الشتوية منتصف شهر نوفمبر الماضي والإنتاج الكبير، ساهم في خفض سعر الطماطم اليوم، كما تتعاون الشعبة مع الحكومة المصرية لضبط الأسعار ومعاقبة التجار المتلاعبين بالأسعار.

سعر كيلو الطماطم اليوم

وتابع أنّ إنتاج مصر من الخضروات يصل إلى 23 مليون طن، كما تصدّر مصر إنتاجها إلى 160 دولة، موضحا أنّ الفترة المقبلة ستشهد تراجعا جديدا في أسعار الخضروات، وبالنسبة لسعر كيلو الطماطم اليوم فيبدأ من 4 جنيهات.