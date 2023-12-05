«الأوقاف» تدشن برامج غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات

كثفت وزارة الأوقاف من برامجها التدريبية، واستحدثت العديد من البرامج التدريبية المتميزة خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك من خلال إعلانه على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي.

البرامج التدريبية

ومن تلك البرامج التالي:

أولًا: الدورات المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية:

1.تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة (ستة أشهر) وعددهم (460) إمامًا وواعظة.

2. جار تخرج الدفعة السابعة من الأئمة والواعظات وعددهم (82) إمامًا وواعظة.

ثانيًا : دورات تنمية المهارات الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام:

1. استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019 وتنفيذ خمس دورات تدريبية بواقع أربع دورات لعدد 75 إمامًا، ودورة للواعظات لعدد 19 واعظة.

2. جار تنفيذ الدورة التدريبية الخاصة بالواعظات وباحثات الفتوى بالهيئة الوطنية للإعلام :

دورة تنمية المهارات الإعلامية، في الفترة من 26/ 11/ 2023م حتى 6/ 12/ 2023، تمهيدًا للدفع بهم بوسائل الإعلام المختلفة.

ثالثا: دورات قادة فكر

• تنفيذ الدورة الرابعة لعدد 73 إمامًا من الأوقاف، وعدد 15 واعظًا من الأزهر الشريف، وعدد 10 أمناء فتوى، وعدد 2 عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر في الفترة من 17/ 2/ 2023 حتى 28/ 2/ 2023.

• تم تنفيذ الدورة الخامسة لعدد 100 إمام من الأوقاف في الفترة من 26/ 5/ 2023م حتى 6/ 6/ 2023م .ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من دورات قادة فكر للأئمة عدد 5 دورات لعدد 437 إمامًا من الأوقاف، وعدد 61 واعظًا من الأزهر الشريف، وعدد 10 أمناء فتوى من دار الإفتاء المصرية، وعدد 2 عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر.

• وجار الإعداد لتنفيذ الدورة السادسة من دورات قادة فكر .

رابعًا: دورة رائدات فكر

• تم تنفيذ الدورة الأولى من دورة رائدات فكر لعدد 15 واعظة من الأوقاف، وعدد 10 واعظات من الأزهر الشريف، وعدد 5 باحثات فتوى من دار الإفتاء المصرية في الفترة من 20/ 10/ 2023 حتى 26/ 10/ 2023 بإجمالي 30 واعظة وباحثة فتوى.

• وجار الإعداد لتنفيذ الدورة الثانية من دورات رائدات فكر .

خامسًا: دورات التميز الدعوي بالتعاون مع الأزهر الشريف

• تم تنفيذ الدورة الخامسة: في الفترة من 31/ 10/ 2021-18/ 11/ 2021، لعدد 22 إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة السادسة: في الفترة من 28/ 11/ 2021-16/ 12/ 2021، لعدد 24 إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة السابعة: في الفترة من 26/ 12/ 2021-13/ 1/ 2022، لعدد 24 إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة الثامنة: في الفترة من 23/ 1/ 2021- 10/ 2/ 2022، لعدد 27 إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة التاسعة: في الفترة من 17/ 7/ 2021 – 4/ 8/ 2022، لعدد 15 إمامًا، و15 واعظة.

• تم تنفيذ الدورة العاشرة: في الفترة من 21/ 8/ 2022- 8/ 9/ 2022 لعدد 15 إمامًا، و15 واعظة.

• تم تنفيذ الدورة الحادية عشرة : في الفترة من 25/ 12 / 2022-12/ 1/ 2023 لعدد 15 إمامًا، و15 واعظة.

• تم تنفيذ الدورة الثانية عشرة : في الفترة من 30/ 4/ 2023- 18/ 5/ 2022 لعدد 15 إمامًا، و15 واعظة.

ليصبح عدد دورات التميز الدعوي التي تم تنفيذها بالاشتراك مع الأزهر الشريف عدد 12 دورة ، شارك فيها عدد 294 إمامًا وواعظة من وزارة الأوقاف