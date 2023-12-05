«مستقبل وطن» ينظم مسيرة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية

أطلق النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، حملة «طرق الأبواب»، من خلال مسيرة بالسيارات، في نطاق دائرة المنتزه، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحث «أبوكيلة» المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وجابت الحملة شوارع المنتزة والمندرة والمعمورة وأبوقير، بمشاركة مئات من المواطنين لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.

دعم الاستقرار والأمن

قال النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن» إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية سيخلده التاريخ، مؤكدًا أن القضية لم يتبقى لها سوى مصر ورئيسها الذي يتخذ المواقف الجريئة والوقوف بالند أمام المجتمع الدولي، دعمًا للقضية التاريخية ونصرة أهالي غزة.

وطالب النائب إيهاب أبوكليلة المواطنين بالتصويت بنعم للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة الإنجازات في الدولة المصرية.

المشاركة واجب وطني

وأضاف أبوكليلة أن الحزب قادر بأعضائه وقياداته على حشد المواطنين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الهامة في حياة المصريين، والعالم كله في انتظار نزول المصريين لصناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم الحرة باختيار رئيسهم.

وأكد أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات المقبلة هي واجب وطني على كل مواطن مصري، وتعد إسهامًا مهما في العملية الديمقراطية لأن المشاركه في الانتخابات ستساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري خلال السنوات الست المقبلة.