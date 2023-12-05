تقديم خدمات طبية للأولى بالرعاية في 4 قوافل بقرى بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان تنظيمها 4 قوافل طبية علاجية خلال شهر نوفمبر الماضي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى مراكز بني سويف، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

قوافل علاجية للأورمان في بني سويف

واكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، على أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف.

إجراء عمليات جراحة العيون والقلب

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الاورمان خلال شهر نوفمبر نظمت 4 قوافل علاجية حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

تقديم أشكال الدعم للأولى بالرعاية

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.