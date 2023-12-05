«مصر بتناديكي من جديد».. مايا مرسي تشجع النساء للمشاركة في انتخابات الرئاسة

في اطار استعدادات البلاد للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 ، وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة رسالة لتشجيع السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن في الانتخابات.

مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية

وتحت شعار "مصر بتناديكي من جديد"، حثت رئيس القومي للمرأة، كل أنثى مصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها، مؤكدة أن المرأة المصرية تمكنت من استغلال كافة الاستحقاقات الدستورية التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية بشكل أبهر العالم، وعليها استكمال هذا الدور في ممارسة استحقاقها الدستوري الحالي من خلال المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت مرسي لكل امرأة مصرية، بأن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية هي عبارة عن مساهمة في تحديد شكل مستقبل أبناءها وبناتها، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، كما طالبت كل امرأة من تشجيع اسرتها على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية الإدلاء بصوتهن.

تشجيع الأسرة للمشاركة

وقالت رئيس القومي للمرأة: «يلا شجعى أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد..وصّلى صوتك للعالم ..عشان يعرف ازاى الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها.صوتك مهم و بيفرق..صوتك أمانة .. وبلدك أمانة..ومصر بيكى أقوى وأجمل..».