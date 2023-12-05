سقوط أمطار متوسطة على أسوان ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ

شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على مختلف مناطقها، وذلك وسط وجود غيوم وسحب كثيفة في سماء المحافظة.

وتجري المحافظة استعدادت لأي طوارئ مفاجئة قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار، ممثلة في الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وقطاعات الصحة والمياه والكهرباء برفع درجة الاستعداد.

اجتماعات تحضيرية تحسبا لحدوث سيول

كانت محافظة أسوان عقدت اجتماعات تحضيرية مسبقة تحسبًا لحدوث حوادث طارئة أو سيول أو أمطار خلال فصل الشتاء، شملت هذه التحضيرات اختبار المعدات الثقيلة والسيارات والأجهزة الفنية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين.

تأتي هذه الاستعدادات التي نفذتها محافظة أسوان استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة مراجعة جميع الإمكانات والمعدات بشكل دوري، وذلك لضمان القدرة على التعامل السريع مع أي حوادث طارئة والسيطرة على آثارها، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

محافظ أسوان يشدد على أهمية الصيانة الفورية

من جانبه، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فرق الصيانة بمتابعة المعدات الثقيلة بشكل مستمر ورفع كفاءتها، بهدف التعامل بكفاءة عالية في حالة حدوث أي حوادث طارئة، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.