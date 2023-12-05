شركة مياه مطروح: صيانة المعدات والسيارات لمواجهة الطوارئ والأمطار

أعلن الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، صيانة سيارات المياه والصرف الصحي والمعدات، تحت إشراف إدارة التأمين الفني بالشركة للوقوف على جاهزيتها لحالات الطوارئ.

متابعة كفاءة السيارات والمعدات

وتابع رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، اليوم، الحالة الفنية للسيارات والمعدات وأعمال الصيانة والتأكد من جودتها وكفاءتها وسلامتها وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، مشيداً بجهود العاملين بإدارة التأمين الفني من مهندسين وفنين وسائقين وحثهم على الإستمرار في العمل بروح الفريق والمسؤولية والإخلاص والتفاني.

التعامل مع الطوارئ ومواجهة الأمطار

وأكد رئيس الشركة على أهمية دور إدارة التأمين الفني في توفير الدعم اللوجستي للشركة، للسيارات والمعدات وذلك لاستخدامها في سحب مياه الأمطار من خلال بؤر التجمعات من الشوارع، والطرق الدولية والداخلية، والدفع بها في الأماكن المختلفة ونقل المياه بالسيارات الفنطاس، للاماكن المحتاجة، وسيارات الصرف في المناطق السكنية والاحياء المختلفة، والمساهمة في تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين، في ظل خطة الشركة لرفع كفاءة جميع المعدات بشكل مستمر ومواجهة الأزمات والطوارئ خلال الأيام المقبلة، في ظل توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجاهزية الشاملة لجميع السيارات والمعدات بمطروح.