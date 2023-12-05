مروة شعير: التغذية المدرسية استثمار في الطلاب للمستقبل

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، إنّ التغذية المدرسية هي بمثابة استثمار في الطلاب للمستقبل، لافتة إلى أن الواجبات المدرسية التي تقدمها الدولة للطلاب تم بنائها على أساس عدد كبير من الراسات الخاصة بالتغذية، وأنها تمثل ثلث احتياجات التغذية اليومية للطالب.

التغذية المدرسية يتم توفيرها وتحديدها لكل مرحلة

وأضافت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن التغذية المدرسية يتم توفيرها وتحديدها لكل مرحلة دراسية بشكل منفصل للوصول إلى أكثر استفادة لصحة الطالب، شارحة أنه من ضمن العناصر الغذائية التي تهتم الدولة بتقديمها هي الكالسيوم الذي يساعد الطلبة في مرحلة النمو والزنك الذي يحمي من مخاطر الإصابة بالتقزم.

التغذية تساعد على تحسين التحصيل الدراسي وزيادة نشاط الطلاب وتركيزهم

وشددت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية على أهمية التغذية المدرسية لطلاب المدارس، حيث أنها تساعد على تحسين التحصيل الدراسي وزيادة نشاط الطلاب وتركيزهم.