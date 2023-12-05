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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بمحاولة غسل 30 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
03:11 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)؛ لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرام بـ(30 مليون جنيه).

 

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