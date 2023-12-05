محافظ القاهرة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية لها دور إيجابي في مسيرة الوطن

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطني على الجميع، واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله، والحفاظ على استقراره.

محافظ القاهرة: الانتخابات الرئاسية بالخارج شهدت ملحمة

وشدد المحافظ على أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، كانت ملحمة وطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد «عبد العال» أن محافظة القاهرة أطلقت حملة توعية كبرى في مناطق وأحياء العاصمة كافة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري.

ولفت إلى أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة، وفي المدن التي أقامتها الدولة بديلا للمناطق غير الآمنة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن حملة التوعية تتم بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات، وتوزيع البروشورات من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتشجيع الأهالي، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أهمية التصويت في الانتخابات

وتستهدف حملة التوعية بمحافظة القاهرة، تحفيز المواطنين للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية قوية وديمقراطية يقرر أبنائها مصيرها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار.