أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. عيار 21 يسجل 2790 جنيها

أعلنت شعبة الذهب عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في محال الصاغة والمجوهرات، إذ سجل عيار 21 نحو 2790 جنيها، لتظل متراجعة عن مستويات الأسبوع الماضي، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى نحو 2810 وبلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2022 دولارًا، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2790 جنيها للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3189 جنيها للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 5-12-2023 نحو 2391 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيها للبيع اليوم الثلاثاء 5-12-2023، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في محال الصاغة 22 ألفا و160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 نحو 2022 دولارا للأوقية.