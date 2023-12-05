رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

وكيل «صحة قنا» يؤكد توفر الأدوية والأمصال في مستشفى دشنا المركزي

كتب:

رجب آدم
03:40 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وكيل وزارة الصحة بمستشفى دشنا المركزي

وكيل وزارة الصحة بمستشفى دشنا المركزي

أجرى السيد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية موسعة لمستشفى دشنا المركزي، رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وفريق المتابعة بالمديرية وحضور الدكتور أحمد صلاح مدير إدارة دشنا الصحية.

اقسام مستشفى دشنا المركزي 

وخلال الزيارة تفقد وكيل صحة قنا أقسام المستشفى المختلفة حيث قسم الحضانات، الغسيل الكلوي، الأسنان، المعمل ،القسم الداخلي، واطمأن على وجود الفريق المناوب وتقديم الخدمة للمترددين على المستشفى.

واستمع وكيل وزارة الصحة والسكان، من المرضي علي الحالة الصحية لهم وتقديم الرعاية الكافية لهم، وخلال الجولة اطمأن الدكتور محمد على توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمحاليل الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى.

وعقد اجتماعا مع مسؤولي المستشفى لمناقشة سير العمل، موجها بالانتهاء من قرارات الغسيل الكلوي للمرضي بالقسم وضرورة حصول مرضي الغسيل الكلوي للخدمة اللازمة دون أي معوقات، ووجه بالتنسيق مع الإدارة الصحية لدعم مركز المعلومات بالمستشفى بما يلزم لتيسير العمل بالمستشفى، مؤكدا على توافر أدوية الطوارئ بالاستقبال والمستلزمات الطبية وكذا توافر الأمصال المختلفة برصيد كافٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

10 معلومات عن مستشفى دشنا المركزي الجديد.. يخدم 500 ألف مواطن

تفاصيل حريق مستشفى دشنا المركزي.. النيران التهمت غرفتي أشعة (صور)

محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي

«صحة قنا» تستعد لانتخابات الرئاسة بـ10 إجراءات.. خطة طوارئ وأطقم طبية

«صحة قنا» تعقد الدورة التدريبية الثانية للتفتيش الفني

«صحة قنا» تطلق قافلة طبية مجانية للأهالي على مدار يومين
بقلم رجب آدم