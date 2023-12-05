وكيل «صحة قنا» يؤكد توفر الأدوية والأمصال في مستشفى دشنا المركزي

أجرى السيد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية موسعة لمستشفى دشنا المركزي، رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وفريق المتابعة بالمديرية وحضور الدكتور أحمد صلاح مدير إدارة دشنا الصحية.

اقسام مستشفى دشنا المركزي

وخلال الزيارة تفقد وكيل صحة قنا أقسام المستشفى المختلفة حيث قسم الحضانات، الغسيل الكلوي، الأسنان، المعمل ،القسم الداخلي، واطمأن على وجود الفريق المناوب وتقديم الخدمة للمترددين على المستشفى.

واستمع وكيل وزارة الصحة والسكان، من المرضي علي الحالة الصحية لهم وتقديم الرعاية الكافية لهم، وخلال الجولة اطمأن الدكتور محمد على توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمحاليل الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى.

وعقد اجتماعا مع مسؤولي المستشفى لمناقشة سير العمل، موجها بالانتهاء من قرارات الغسيل الكلوي للمرضي بالقسم وضرورة حصول مرضي الغسيل الكلوي للخدمة اللازمة دون أي معوقات، ووجه بالتنسيق مع الإدارة الصحية لدعم مركز المعلومات بالمستشفى بما يلزم لتيسير العمل بالمستشفى، مؤكدا على توافر أدوية الطوارئ بالاستقبال والمستلزمات الطبية وكذا توافر الأمصال المختلفة برصيد كافٍ.