ناهد فريد شوقي تلحق بابنها بعد 5 سنوات من رحيله.. شعرت بموته

رحلت عن عالمنا صباح اليوم المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز 73 عاما ، وسادت حاله من الحزن على الوسط الفني.

علاقة ناهد فريد شوقي بنجلها فريد

لحقت المنتجة ناهد فريد شوقي بنجلها «فريد»، والذي توفى منذ 5 أعوام في حادث سير، وقد سبق وتحدثت عن تعلقها الشديد له وفقدانها الذي أثر فيها بشكل كبير، قائلة في لقاء تلفزيوني سابق قبل رحيلها إنها كانت تربطها بابنها فريد علاقه كبيرة، وقد تأثرت بشكل كبير بخبر رحيله.

وأضافت ناهد، أنها في حياتها الطبيعية تربطها بأولادها علاقه قويه، وأنهم بالنسبة لها أول شيء في حياتها، وعند سؤالها عن حالتها الاجتماعية لم تكن ترد بأنها متزوجة، بل كانت تقول أنها أم أول شيء، وهذا يعكس حبها الشديد لهم.

وأكدت أنها بسبب ارتباطها الشديد بابنها قبل وفاته، كانت ينتابها شعور بأنه سيحدث له مكروه، ولم يمر الكثير حتى تحقق إحساسها وتوفي إثر حادث سير منذ 5 أعوام، مشيرة إلى أنه على الرغم من وفاه ابنها، إلا أنه فعليا لم يغادر عقلها ودائما ما تشعر وكأنه ما زال بجانبها.