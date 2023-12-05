آخر ظهور للمنتجة ناهد فريد شوقي قبل وفاتها.. «صورة مع ابنها»

استيقظ الوسط الفني على خبر رحيل ناهد فريد شوقي، واحدة من أهم منتجين الوسط الفني، صباح اليوم عن عمر يناهز 73 عاماً بأحد مستشفيات القاهرة.

آخر ظهور للمنتجة ناهد شوقي

وكان آخر ظهور للراحلة على «السوشيال ميديا» في صورة نشرها نجلها محمد السباعي برفقتها يوم 1 يونيو، إذ أرفقها بتعلق قائلاً «أحلي حاجة حصلت و ممكن تحصل في الدنيا.. سبب كل حاجة‏ حلوة فيا وفي حياتي، أجمل وأرق وأحن وأطیب وأجدع أم في الدنيا، بحبك وبحترمك وبقدرك كإنسانة قبل حبي ليكي عشان أمي، شكراً للي علمتني الرجولة والمسؤولية مع إني طلعت عينها، شكرا للي ربتني على الاحترام والذوق، شكرا عشان إحساس الأمان اللي بحسه بمجرد ما أسمع صوتك، شكرا لأنك خلتيني أمشي دايما رافع رأسي و فخور بيكي بكلام الناس عنك»

وأضاف في تعليقه على الصورة، «شكرا عشان حاربتي دايما عشان فنك وعمرك ماقبلتي أي ضغط أو ظروف لتغيير شخصيتك أو قراراتك، شكرا لحكمتك ورزانتك اللي العالم كله نفسه يبقي زيك فيها، شكرا لمساعدتك دايما ليا رغم استهتاري كتير وأنا صغير، شكرا لأني مهما كنت بعمل ايه وبنتخانق أو تزعقيلي بس عمرك ما حسستيني أنك مش بتحبيني مهما عملت، ودايما عارف غلاوتي عندك اللي مفيش زيها في الدنيا شكرا على الدلع اللي محدش في الدنيا أدلع زيه».

آخر أعمال المنتجة ناهد شوقي

وكان آخر أعمال المنتجة ناهد فريد شوقي فيلم «اللعبة الأمريكاني» من بطولة أحمد فهمي وابنتها ناهد السباعي ومن تأليف مدحت السباعي، وتم عرضه عام 2019.