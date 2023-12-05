«ائتلاف نزاهة»: انتخابات المصريين بالخارج كانت سلسلة وشهدت إقبالا كبيرا

قال أيمن عقيل، منسق ائتلاف نزاهة للانتخابات الرئاسية 2024، إنه من خلال المتابعين الدوليين في أكثر من دولة تم رصد التجهيزات التي قامت بها السفارات بالخارج والقنصليات لسير العملية الانتخابية بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، ولم ترد أي شكوى من أي حملة من الحملات الخاصة بالمرشحين الرئاسيين، وكل التجهيزات كانت موجودة داخل مقار اللجان بالنسبة للمصريين بالخارج، وشهدت الانتخابات الرئاسية نوعا مع السلاسة.

المشاركة بالعملية الانتخابية كانت مختلفة من دولة لأخرى

وأضاف منسق ائتلاف نزاهة للانتخابات الرئاسية 2024 خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، أن المشاركة بالعملية الانتخابية كانت مختلفة من دولة لأخرى حسب أعداد الجاليات المصرية بالخارج من دولة لدولة وحسب القرب والبعد من مقار الاقتراع، والجميع شاهد مشاهد الفرح الخاصة بالمصريين وقت تصويتهم، هذا بجانب الكتل التصويتية الكبرى من الجاليات، هذا بجانب إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وحرصهم على عملية المشاركة بالتصويت.

بحاجة لزيادة أعداد المقار الانتخابية في المستقبل

وتابع منسق ائتلاف نزاهة للانتخابات الرئاسية 2024 أن 137 مقرا هو عدد غير كافي بالنسبة للتصويت للمصريين بالخارج، وسنكون بحاجة لزيادة أعداد المقار الانتخابية في المستقبل حتى يتمكن جميع المواطنين حتى المقيمين بأماكن بعيدة من الإدلاء بأصواتهم بالعملية الانتخابية.