«حملة السيسي» تستعرض رسائل المرشح الرئاسي حول أهمية العمل بجدية لمصلحة الوطن

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أبرزت خلاله رسائل الرئيس حول أهمية العمل بجدية وتفان لمصلحة الوطن.

وأضافت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح في أي مجال تكمن في العمل الجاد والمثابرة، مع الاحتفاظ بالصبر والإيمان، ما يجعلنا بإمكاننا تحقيق أهدافنا وتحقيق تقدمنا».