رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«حملة السيسي» تستعرض رسائل المرشح الرئاسي حول أهمية العمل بجدية لمصلحة الوطن

كتب:

آية الله الجافي
04:21 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أبرزت خلاله رسائل الرئيس حول أهمية العمل بجدية وتفان لمصلحة الوطن. 

وأضافت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح في أي مجال تكمن في العمل الجاد والمثابرة، مع الاحتفاظ بالصبر والإيمان، ما يجعلنا بإمكاننا تحقيق أهدافنا وتحقيق تقدمنا».

اقرأ المزيد:

«الجيل الديمقراطي» يعقد مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تشارك في مؤتمر «حماة وطن» بالفيوم

طوابير المصريين بالإمارات في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 «صور»

النادي الثقافي المصري الأمريكي: إقبال كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024
بقلم آية الله الجافي