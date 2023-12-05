جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية وزراعية في قرية العمار الكبرى بطوخ

نظمت جامعة بنها قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار الكبرى بمركز طوخ، ضمن مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» بالقليوبية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

الكشف على 172 حالة

شارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام، وتم الكشف على 35 حالة باطنة، و74 حالة أطفال، و61 حالة عظام، بإجمالي 172حالة.

صرف العلاج بالمجان

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحيوانات والطيور والدواجن، كما استهدفت القافلة الزراعية توعية المزارعين بكيفية الحفاظ على المحاصيل الزراعية والفاكهة من الآفات، ومنها المشمش خلال فترة الزراعة حتى الحصاد، وكيفية تحسين الإنتاجية وتسويق المحاصيل لتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأكدت جامعة بنها أهمية المشاركة في المبادرة لتحقيق أهداف مؤسسة «حياة كريمة» وتبني المبادرات التي تطلقها، وخاصة القوافل المتكاملة التي تقوم بها لتقديم الخدمات التوعوية والطبية والبيطرية والزراعية لسكان قرى محافظة القليوبية لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعي المجتمعي بالمحافظة، مؤكدة استمرار القوافل لخدمة المجتمع المحلي.