سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 6-12-2023

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك منذ ختام تعاملات أمس داخل البنوك، ولم تشهد أي تغيير منذ تعاملات أغسطس الماضي وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر اليورو في بنك مصر

- يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- كما يسجل سعر اليورو اليوم الاربعاء داخل البنك الأهلي المصري 33.77 جنيه للبيع و33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

- فيما وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة 33.88 جنيه للبيع و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

- وعن سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB وصل إلى 32.96 جنيه شراء و33.12 جنيه بيعا.