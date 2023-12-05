محافظ السويس يناقش تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

ناقش اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمجمع الجديد والحدات الصحية، وذلك خلال اجتماعه مع خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحي بالسويس، والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحية والسكان بالسويس، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف وقيادات المنظومة الصحية.

تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس

وتناول الاجتماع، مناقشة تفعيل العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال جدول زمني لبدء العمل بالسويس، وتم أيضاً مناقشة نقل الخدمات الطبية تدريجياً من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل.

تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحية

كما تم التأكيد على أهمية تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحية القريبة من مسكنهم لكي يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات الطبية خلال البدء في تشغيل مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال الوحدات الصحية بأحياء السويس ومجمع التأمين الصحي الجديد.