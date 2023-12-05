كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي يصلان عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

حرص الفنان كريم عبد العزيز، والفنان محمد هنيدي، على حضور عزاء الفنان أشرف عبد الغفور، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

عزاء أشرف عبد الغفور

وحضر قبل قليل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة إيمان العاصي، والفنان عمر السعيد، والفنان محمد أبوداوود، ودنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي وإدوارد.