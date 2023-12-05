محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد «الاتحاد الأوروبي» لمتابعة مشروعات الصرف الصحي

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي بمراكز «دسوق، ومطوبس، والرياض»، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.

مناقشة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّه تم خلال اللقاء مناقشة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ27 قرية الجاري العمل بها بمراكز «دسوق، مطوبس، والرياض»، والممولة من شركاء التنمية «بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي»، باستثمارات بلغت 164 مليون يورو متضمنة 22 قرية تم الانتهاء منها، وتشغيل خدمات مشروعات الصرف الصحي بها.

المحافظ: مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات الخدمية

أكد محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات الخدمية والبنية الأساسية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض محافظة كفر الشيخ، لتحسين الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية لهذه الخدمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.