«التحالف الوطني» يطلق حملات تبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومبادرة ابدأ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والكيانات الشبابية، اليوم وعلى مدار 3 أيام، بمختلف محافظات وميادين مصر، مبادرة للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

المساعدات الإغاثية إلى غزة

وتأتي حملات التبرع بالدم في إطار استمرار الجسر البري للمساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المواد الغذائية والعلاجية، أدوية، أجهزة طبية، وغيرها من المساعدات الإغاثية الأخرى.

حملات التبرع بالدم

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع وانتهاء الأزمة، وحدد التحالف أماكن التبرع بالدم خلال الأيام الثلاث، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن التبرع بالدم اليوم

ـ محافظة القاهرة، ميدان الفسطاط.

ـ محافظة الجيزة، ميدان الجلاء.

ـ محافظة الإسكندرية، ميدان المنشية بجوار الجندي المجهول.

ـ محافظة القليوبية، ميدان المؤسسة.

ـ محافظة البحيرة، ميدان جلال قرطيم.

ـ محافظة الدقهلية، ميدان أم كلثوم.

ـ محافظة الغربية، ميدان المحطة.

ـ محافظة الفيوم، ميدان السواقي.

ـ محافظة بني سويف، ميدان الزراعيين.

ـ محافظة الأقصر، ميدان صلاح الدين.

ـ محافظة كفر الشيخ، ميدان الجامعة.

أماكن التبرع بالدم غدا

ـ محافظة القاهرة، ميدان الفسطاط.

ـ محافظة الجيزة، ميدان الجلاء.

ـ محافظة الإسكندرية، ميدان المنشية بجوار الجندي المجهول.

ـ محافظة المنيا، بجوار مبنى المحافظة.

ـ محافظة الشرقية، الزقازيق بجوار مسجد الفتح، حي ثان الزقازيق.

ـ محافظة أسيوط، مركز أسيوط بجوار المحافظة.

ـ محافظة سوهاج، ميدان الشبان المسلمين.

ـ محافظة شمال سيناء، ميدان الرفاعي بمدينة العريش.

ـ محافظة جنوب سيناء، السوق القديم بشرم الشيخ.

ـ محافظة المنوفية، شارع الاستاد بشبين الكوم.

ـ محافظة دمياط، ميدان الساعة بمدينة دمياط.

أماكن التبرع بالدم الخميس المقبل

ـ محافظة القاهرة، ميدان الفسطاط.

ـ محافظة الجيزة، ميدان الجلاء.

ـ محافظة الإسكندرية، ميدان المنشية بجوار الجندي المجهول.

ـ محافظة الإسماعيلية، ميدان المطافي.

ـ محافظة أسوان، ميدان المحطة.

ـ محافظة بورسعيد، ميدان الشهداء.

ـ محافظة السويس، ميدان الإسعاف.

ـ محافظة الوادي الجديد، ميدان الساحة بالخارجة.

ـ محافظة البحر الأحمر، الممشى السياحي بالغردقة.

ـ محافظة قنا، ميدان الساعة.

ـ محافظة مطروح، ميدان اسكندرية بمرسى مطروح.