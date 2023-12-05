حي الجناين بالسويس يعلن جاهزية 9 لجان لاستقبال الناخبين

أكدت الأجهزة التنفيذية في حي الجناين بالسويس، تنفيذ اللمسات الأخيرة لتجهيز لجان الانتخابات الرئاسية، لاستقبال المواطنين للتصويت في الاستحقاق الدستوري، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تجهيز اللجان الانتخابية

وقال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز اللجان الانتخابية في نطاق حي الجناين، من حيث الإضاءة والأماكن المخصصة لصناديق الاقتراع داخل اللجان وأعمال النظافة وأماكن انتظار الناخبين خارج اللجنة.

وأكد رئيس حي الجناين، استمرار أعمال النظافة وصيانة الكهرباء بمقرات انتخابات الرئاسة لتكون على مستوى الحدث، وتم المرور على مدرسة عبد الرحمن بن عوف ومدرسة منشية الرجولة ومدرسة حامد الغزالي ومدرسة صلاح أبو شيكو لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية بها.

9 لجان انتخابية في حي الجناين

ويضم حي الجناين 9 لجان انتخابية، جرى الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل، لاستقبال الناخبين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والذي شدد على أن تكون اللجان في أكمل صورة لاستقبال الحدث التاريخي.