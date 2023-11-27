تطهير بيارات الصرف وتجديد خط طرد حي الجناين بالسويس استعدادا للشتاء

شهدت منطقة العمدة بحي الجناين في محافظة السويس إجراءات للاستعداد لموسم الأمطار بالتنسيق مع الهيئات المختصة.

وأجرى الجهاز التنفيذي لحي الجناين في محافظة السويس عددًا من الأعمال، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر، بالاهتمام بأعمال البنية التحتية لقطاع حي الجناين.

تطهير شبكة الصرف الصحي

وأعلن الجهاز الانتهاء من تطهير شبكة الصرف الصحي بمنطقة العمده أمام مدرسة سعيد البشتلي وكذلك تنفيذ عملية إحلال، وتجديد خط طرد منطقة العمدة، بتنفيذ وإشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فرع السويس.

تطهير خطوط الصرف الصحي

وأجريت تطهير بلاعات الصرف الصحي بمنطقة السيد هاشم شارع الفرج الزيوت بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة وتحت إشراف إدارة مرافق الحي، إذ تابع عملية التطهير محمد حامد، ورائف ماهر وموسى عبدالفتاح، وكذلك تأكيد عمل محطات الصرف بالمنطقة بكامل طاقتها تحسبًا لأي طارئ وفي استقبال موسم الأمطار.