موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية بالمحافظات.. «الأرصاد» توضح

شبورة كثيفة تغطي الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات وبعضها البعض، ما اضطر الإدارة العامة للمرور إلى إغلاق 3 طرق رئيسية علي مدار اليومين الماضيين نتيجة الشبورة وتعثر الرؤية، في عدة مناطق بالمحافظات، ما جعل الآلاف المواطنين المسافرين على الطرق يتساءلون عن موعد انتهاء الشبورة.

موعد انتهاء الشبورة على الطرق الرئيسية في المحافظات

تحذيرات من الجهات المعنية في كل المحافظات التي تتواجد بها شبورة كثيفة خاصة على الطرقات العامة والقريبة من المسطحات المائية، بضرورة توخي الحذر أثناء السفر، والسير وفق الضوابط التي تم تحديدها من إدارة المرور.

الأرصاد الجوية أكدت أن الشبورة المائية مستمرة غدا الأربعاء، وحتي منتصف الأسبوع المقبل وتكون كثيفة من الساعة الرابعة إلي الساعة التاسعة صباحاً يومياً، حيث أشارت الأرصاد، إلي الشبورة التي تعيق الرؤية تكون بالقري من بعض الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

نصائح للمسافرين بسبب الشبورة المائية

وتنشر «الوطن» 5 نصائح رئيسية للمسافرين على الطرق العامة والرئيسية أثناء وجود الشبورة الكثيفة، لمنع وقوع حوادث وهي كالتالي:

1- الاستخدام المستمر لمساحات المطر، وتهوية السيارة بشكل مستمر.

2- ترك مسافة أمان مناسبة بينك وبين السيارة التي تسبقك علي الطريق.

3- استخدام الإشارات في السيارة بشكل مستمر لمنع التصادم من الخلف وتسهيل الرؤية للسيارات الأخرى.

4- عدم الاستخدام المفاجئ للفرامل أثناء القيادة لمنع وقوع التصادم.

5- تجنب السير عكس الإتجاه على الطرق.