الشبورة مستمرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلًا على جنوب سيناء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأوضحت «الأرصاد» أن أغلبية الظواهر الجوية التي سادت خلال الأيام الماضية، ما زالت مستمرة غدًا، أهمها الشبورة المائية، التي تنتشر بين الساعة الـ4 فجرًا وحتى الساعة الـ9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص كذلك لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وإليك درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء كما بينتها الأرصاد في بيانها:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى: 23 والصغرى: 15.

- السواحل الشمالية: العظمى: 22 والصغرى: 12.

- جنوب سيناء: العظمى: 27 والصغرى: 18.

- شمال الصعيد: العظمى: 23 ولاصغرى: 10.

- جنوب الصعيد: العظمى: 28 والصغرى: 15.