«المصري للفكر والدراسات» يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مشاركته في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تجرى في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باعتباره كيانا وطنيا مستقلا، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويستعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري، بفريق عمل كبير يضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين، إذ سيتواجد فريق المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية، لتسجيل الملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية، ثم يقوم المركز في وقت لاحق برفع نتائج المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت التصاريح اللازمة لفريق المتابعة الخاص بالمركز في وقت سابق، أسوة بعدد كبير من المنظمات المحلية والدولية التي سيكون لها حق المشاركة في متابعة الانتخابات والتي جرى نشرها في الجريدة الرسمية بالقرار رقم 21 لسنة 2023

جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.