محافظ بني سويف: تخصيص 4 لجان للمغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تخصيص عدد من اللجان ببعض مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

أماكن لجان المغتربين في محافظة بني سويف

وأشار محافظ بني سويف إلى أن أماكن لجان المغتربين بالمحافظة هي بمراكز : بني سويف، الفشن، الواسطى وهي لجان مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاح سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة مدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ولجنة مدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة مدرسة سعداوي مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.

استعدادات محافظة بني سويف للانتخابات الرئاسية

واستعدت محافظة بني سويف لإجراء الانتخابات المقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتفقد محافظ بني سويف عددًا من اللجان والمقار الانتخابية داخل بعض المدارس، للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.