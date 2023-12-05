الكشف على 1712 شخصا في قافلة طبية مكبرة بالإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن قافلة طبية مجانية بمركز شباب سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، استقبلت مئات المواطنين من سكان القرية والقرى المجاورة لها ضمن مبادرات تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

قافلة طبية في الإسماعيلية

وأضاف «بشارة»، أن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء استقبلت 1712 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تضم جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف إلا أنها ضمت صيدلية بها 80 صنفا دوائيا ومركز أشعة متنقل ومعمل للتحاليل، وتم إحالة الحالات الخطر إلى المستشفيات.

9 تخصصات طبية في القافلة

وأضاف أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت ندوات التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستقبلت عيادات القافلة الطبية 413 مواطنًا بعيادة الباطنة و132 مواطنًا بالجراحة و166 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 36 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 475 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 61 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك 97حالة، كما استقبلت عيادة الأسنان عدد 94حالة، أما عيادة الجلدية استقبلت 237 حالة.