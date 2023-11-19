حقيقة تعطيل الدراسة في القليوبية غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

انشغل مواطنو محافظة القليوبية، خلال الساعات الماضية، بمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الاثنين، بعدما أعلنت المحافظة، في بيان رسمي، انتظام الدراسة، بجميع المدارس، وذلك رغم سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، اليوم الأحد.

وأوضحت المحافظة، أنّ الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم لم تكن بدرجة تستدعي تعطيل الدراسة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لتأمين الطلاب والمعلمين.

حقيقة تعطيل الدراسة في القليوبية

أكّد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لـ «الوطن» أنّ الوضع والطقس بالمحافظة مستقر، ولا يستدعي تعطيل الدراسة، غدا الاثنين، وذلك على الرغم من سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، اليوم الأحد.

وأوضح المحافظ، أنّه أصدر تعليمات إلى سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بعدم تعطيل الدراسة غدا، مع استمرار حالة الطوارئ؛ لمواجهة أي طوارئ أو تأثيرات للطقس، بسبب المنخفض القطبي.

وشدد «الهجان»، على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة في أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد في المناطق المنخفضة، أو التي تعرضت للأمطار.

انتظام الطلاب غدا الاثنين بالمدارس

وحول حقيقة تعطيل الدراسة غدًا، أشارت سماح إبراهيم وكيل تعليم القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّه لم يصدر أي قرار حتى الآن من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتعطيل العملية التعليمية بالمدارس، بسبب موجة الطقس وسقوط الأمطار، التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

من ناحيته، أكّد محافظ القليوبية، الدفع بسيارات الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى نشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار في الأماكن الحيوية، ولا سيما الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

طوارئ في القليوبية بسبب الطقس السيئ

وكلّف اللواء عبد الحميد الهجان، فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

وكانت مدن ومراكز محافظة القليوبية، قد شهدت، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة على بعض أنحاء المحافظة، مع شدة حركة الرياح، وانتشار مكثف للغيوم في سماء المحافظة.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة؛ لمواجهة حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.