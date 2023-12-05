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جبهة التحرير الفلسطينية: 1000 شهيد وأكثر من 4000 جريح منذ نهاية الهدنة

كتب:

هاجر عمر
10:27 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبويوسف، إن هناك حرب إبادة للشعب الفلسطيني تشمل الأطفال والنساء والمدنيين، وقصف همجي يستهدف المستشفيات ودور العبادة وكل ما يشمل الحياة الإنسانية، كما يتعرض سكان شمال غزة لتهجير قسري إلى الجنوب وقصف الجنوب، لافتا إلى أن عدد الشهداء منذ نهاية الهدنة أكثر من 1000 شهيد و4000 جريح.

أضاف «أبويوسف» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، أن عدد الشهداء تجاوز 65 ألفا منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس حرب إبادة أمام العالم أجمع.

270 شهيدا بالضفة الغربية

أكد أن الضفة الغربية والقدس تتعرضان لحصار وسياسة قتل وتصفية، لافتا إلى أن 270 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال تستهدف ابادة الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لا تستهدف الفصائل وفقا لأهدافها المعلنة، لكنها تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء عليه.

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