تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع محدود في أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في مصر، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2263 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات للطن عن أسعار أمس.

سعر طن الأسمنت اليوم

تتراوح أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-12-2023 بحسب النوع ودرجة الصلابة نظرًا خاصة وأن الأسمنت له استخدامات عديدة، حيث يستخدم في الأعمال الخرسانية وتكون درجة صلابته 52.5، بينما تكون درجة الصلابة الأقل من ذلك تستخدم في أعمال التشطيب الخاصة بأعمال البلاط والمحارة.

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 115 جنيهًا كما يلي.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2100 جنيهات للطن.

سعر أسمنت النصر 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1905 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1930 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليومأسمنت حلوان 2000 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2100 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1950 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1970 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1945 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2100 جنيه للطن.