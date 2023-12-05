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نشأت الديهي: السلطات المصرية وحدها تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

كتب:

هاجر عمر
11:05 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور سمير غطاس كان ضيفًا لدى الإعلامي عمرو أديب، وتحدث بأن المصريين في قطاع غزة عندما يرغبون في العودة إلى قطاع غزة، فمن الضروري أن تقوم السفارة المصرية في رام الله باستئذان إسرائيل.

كلام سمير غطاس خطأ

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن كلام سمير غطاس خطأ، وكلامه وتصريحاته لا قيمة لها، مشيرًا إلى أن غطاس من المفترض أنه خبير في الشؤون الفلسطينية، وكان يعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع: «مستاء من أخطاء الكبار، يعني إيه مصر ترسل جوازات سفر للمصريين الموجدين في قطاع غزة لإسرائيل، قبل أن يأتوا إلى مصر، الإجراءات الأمنية المصرية مفيهاش هزار، الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن أمن المصريين، كان يجب أن يكون سمير غطاس أكثر دقة».

السلطات المصرية عليها أن تسأل غطاس عما قاله وما صدر منه

وأشار إلى أن السلطات المصرية عليها أن تسأل غطاس عما قاله وما صدر منه، مشيرًا إلى أن غطاس لا يملك أي دليل حول ما صدر منه، وكلامه يمس الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال إن السلطات المصرية فقط هي من تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

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