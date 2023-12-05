الطفلة ماريا تروي مأساة 4 أيام بلا طعام وشراب تحت الأنقاض في غزة

ما زالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 60 يومًا، حيث تشن غارات مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة مما جعل من الصعب على المسعفيين ورجال الدفاع المدني الوصول إلى الأماكن المنكوبة في الوقت المناسب، لكن هذا لم يمنع رحمة الله في خروج الأحياء من تحت الركام حتى لو مضي أيام على تهدم المنزل وبدون طعام أو شراب.

خروج الطفلة ماريا وشقيقها من تحت الأنقاض بعد 4 أيام

بقيت الطفلة ماريا أبو عاصي «14 عاما» وشقيقها «عام فقط» تحت أنقاض منزلها في دير البلح وسط قطاع غزة بعد 4 أيام بدون لا ماء أو طعام، بعد أن تهدم منزلهم على رأس عائلتها بالكامل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتحكي ماريا في مقطع فيديو مصور كيف نجت مع شقيقها: «أنها كانت نائمة وبمجرد أن استيقظت شعرت بشيء غريب، كانت رقبتها تؤلمها، لتكتشف أنها نائمة على ركام منزلها، وهناك أحجار فوق جسدها».

وأضافت أنها بقيت مع شقيقها لمدة 4 أيام بدون أكل ومياه، وعندما كانت تحاول الخروج كانت تتعرض لجروح بسبب الحجارة والركام.

وتساءلت عن حال عائلتها وأصدقائها الذين لا تعرف أي شيء عنهم منذ القصف.

استهداف المسعفين في قطاع غزة

وقال وائل صافي ضابط إسعاف في قطاع غزة، والذي كان مسؤولا عن إخراج الطفلة ماريا وشقيقها من تحت الركام، أن بعد القصف حاول المسعفون الوصول إلى المنطقة المنكوبة في دير البلح، لكن تم استهدافهم وظلوا يحاولون الوصول حتى نجحوا أخيرًا في الوصول إلى المنازل المهدمة وأخرجوا منها الطفلة وشقيقها.