«المهندسين»: تأجيل تنفيذ شرط عدد ساعات الدراسة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية

أعلنت نقابة المهندسين، مخاطبة لجنة القيد بتأجيل تنفيذ توصية نقيب المهندسين، التي صدرت بناءً على طلب لجنة القيد بالنقابة، وخلصت إلى مطابقة الجامعات الأجنبية الجديدة بمصر، في استيفاء ساعات الدراسة بها، وذلك لحين استكمال الدراسة من كل النواحي، وإعادة عرضها.

قرار نقيب المهندسين

أوضح نقيب المهندسين في بيان، أنه بناء على إحالة ذلك الملف إلى لجنة التعليم الهندسي فقط، لإعداد دراسة وافية متكاملة في هذا الشأن، ثم إعادة العرض، لبحث كل التفاصيل من ساعات الدراسة، وإتاحة الفرصة العادلة لكل الخريجين وبنفس الظروف وليس بساعات الدراسة فقط، وبما لا يتعارض مع كل الاعتبارات الخاصة بالكفاءة العلمية والمهنية للخريج، فقد تقرر مخاطبة لجنة القيد بتنفيذ تلك التوصية.

ولفت النقيب إلى أن ذلك القرار جرى إصداره حتى يتسنى للنقابة مناقشة الدراسة مع الجهات المعنية تمهيدا للعرض على مجلس النقابة، واتخاذ ما يراه مناسبا.