نقابة المهندسين بالعريش: مصر السند الحقيقي للشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة شمال سيناء، ندوة بعنوان دور مصر الرائد في حل القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

تناولت الندوة التي أقيمت بالمقر الرئيسي للنقابة بشارع المهندسين بوسط مدينة العريش، العديد من القضايا المهمة، والتي كانت القضية الفلسطينية ودور مصر الرائد على أولوياتها.

مصر السند الحقيقي للشعب الفلسطيني

وقال المهندس أمين جودة نقيب المهندسين، إن مصر منذ القدم السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، والداعم الرئيس له في كل القضايا، موضحًا أنه منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة، وجدنا التحركات المصرية في جميع الاتجاهات، سواء العمل على إدخال المساعدات، أو دخول المصابين إلى المستشفيات المصرية، أو بالشكل الدبلوماسي، والاتصال بدول العالم لوقف الحرب والحد من نزيف الدم.

الحفاظ على الهوية الفلسطينية

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر أحد رموز المجتمع المدني بالعريش، إن مصر قيادة وشعب تدعم وتقف خلف قرارات الرئيس، والحكمة في عدم السماح بدخول الفلسطينيين إلى أرض سيناء، هي الحفاظ على الهوية الفلسطينية.