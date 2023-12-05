نقابة المهندسين تعلن أسماء الفائزين في قرعة حج الهيئات.. 36 تأشيرة

أعلنت النقابة العامة للمهندسين أسماء الفائزين في قرعة حج الهيئات، والتي نظمتها لجنة الحج بالنقابة، لتخصيص 36 تأشيرة، تقدم لها 79 مهندسًا، والتي جاءت كالتالي:

أسماء الفائزين بقرعة رحلات الحج السياحي

1. عماد محمد زيان زيان.

2.محمد متولي محمد أحمد.

3. حسني عبد الحليم أبو سريع.

4.كريم محمد عبد الرحمن عباس.

5.أحمد محمد عبد الغني عبد الله.

6.مايسة عبد المجيد راشد.

7.إيمان ماهر أحمد عبد الرازق.

8.إيمان محمد عبده الموجي.

9. عبد الهادي عبد المنعم صادق.

10.أحمد مختار إسماعيل أحمد.

11. عطية عبد العزيز حسين علي.

12.حسام الدين عبد الفتاح علي.

13.علي حسن علي عبد الرازق.

14.حسني علي حسين محمد.

15. جمال عبد الفتاح النادي.

16. كمال منصور محمد صقر.

17.هشام سعيد دياب إبراهيم.

18.محمد أحمد عبد العزيز همام.

19.محمد أبو زيد أحمد عطيه.

20. رضا مصطفى دسوقي.

21. محمد محمد حسن.

22. طارق محمد علي أحمد.

23. هاني أحمد حسنين محمد.

24. سميرة محمد سعيد محمود.

25.أحمد حبشي طايع الدسوقي.

26. مها عبد المنصف محمود موسى.

27. أبو بكر محمد عبد الحفيظ عثمان.

28. أيمن علي عبد القادر سرحان.

29. ميرفت جابر محمد خالد.

30. داليا طلعت زكي.

31.علي محمد محمد علي مقبول.

32. عبد الرحمن الغنيمي القط.

33. نجوى طه طه عبد اللطيف.

34. ياسر أحمد فاروق حسن علي.

35.حسام عبد النبي درويش حسن.

36.محمد عبد الوهاب مصطفى.

يذكر أن قرعة رحلات الحج السياحي تمت بحضور المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة الحج، والأستاذ الدكتور مهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، وآخرون.

وقبل بدء سحب القرعة، أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة الحج، بالحضور، أن رحلات الحج التي تنظمها النقابة ذات مستوى متميز، مؤكدا تنظيم رحلات الحج والعمرة للزملاء المهندسين وأسرهم أحد أعظم ما تقوم به النقابة في مجال الخدمات الاجتماعية.

وأكدت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، أن أسعار الحج بنقابة المهندسين هي الأقل في مصر.