إحراج على الهواء مباشرة لـ نتنياهو على يد وزير إسرائيلي سابق.. ماذا حدث ؟

احتفظ وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، بواقعة تفتيش رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي على يد حراسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء قبل المؤتمر الصحفي بين وزير الدفاع الأسبق ونتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، خوفًا من وجود أجهزة تسجيل مع وزير الدفاع، ليردّ الأمر لنتياهو على الهواء.

إحراج على الهواء مباشرة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جاء في اليوم الـ60 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب موقع «I24News» الإسرائيلي، أحرج جانتس نتنياهو، إذ طالبه بوقف تحويل الأموال الائتلافية في إشارة إلى حزب الليكود الذي يترأس كتلته البرلمانية نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي وأزعجت الكلمة نتنياهو الذي قال: «إن الأموال الائتلافية لن تنقص من أحد».

تعليق نتنياهو

وقال نتنياهو: «لقد جلبنا ميزانية قدرها 30 مليار شيكل لمدة شهر ونصف، الميزانية تغطي الإجراءات المهمة التي نحتاجها. وهذا ما يتم القيام به الآن، وبعد ذلك سنضع ميزانية تكميلية وسيكون هناك وقت للمناقشات».

القصة الخلاف على تحويل مبلغ كبير من المال

وانتقدت المعارضة داخل دولة الاحتلال توزيع الأموال الإئتلافية خلال الحرب في غزة، إذ أنَّ هذه الميزانيات متفق عليها ضمن إطار اتفاق إئتلافي ولكن لم يتم تحويل بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وكانت قد وافقت حكومة دولة الاحتلال على تغيير قيمته 30 مليار شيكل أثناء أخر 6 أسابيع من ميزانية 2023 وإعادة توجيه الأموال لصالح الحرب الإسرائيلية في غزة مع دعم الجبهة الداخلية.

معارضة جانتس

ويعارض «جانتس» ضخ أموال لأحزاب الحريديم وأحزب اليمين في إطار الميزانية، معلنا اتجاه تصويت حزبه ضد التغييرات في الميزانية عن طرق الوزراء الـخمسة الموجودين في الأمر، وانتقد نتنياهو قائلًا: «صرف أموال الائتلاف أو أي ميزانية اضافية غير مرتبطة بالمجهود الحربي أو تعزيز النمو الاقتصادي».