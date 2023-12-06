أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في سوق العبور للجملة، حيث تحظى المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة بإقبال كبير على المستوى العالمي نظرا لجودتها العالية.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 5-12-2023 في سوق العبور بشكل جيد، كما أنّ جميع الأصناف من الخضار والفاكهة متوفرة بكميات كبيرة دون نقص، ويختلف السعر من صنف إلى آخر.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ويتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 إلى 6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر بين 10 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن بين 20 إلى 30 جنيها، بينما يتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو الجوافة بين 9 إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الرمان بين 12 إلى 24 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 8 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الحرنكش بين 23 إلى 25 جنيها، يتراوح سعر كيلو البلح السيوي بين 35 إلى 45 جنيها، ويتراوح سعر كيلو القشطة البلدي بين 15 إلى 35 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأفوكادو بين 60 إلى 90 جنيها.