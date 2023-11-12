تراجع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق.. ورئيس الشعبة يوضح الأسباب

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد انخفاضا ملحوظا، اليوم الأحد، بعد أن كانت تسجل استقرارا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

أسباب تراجع الأسعار في الأسواق

وأرجع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، السبب وراء انخفاض الأسعار إلى أن العروة الجديدة بدأت منتصف شهر أكتوبر الماضي، مما ساهم في تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، كما ساعد اعتدال الطقس وانتهاء الموجة الحارة في انخفاض الأسعار أيضا مشيرا إلى وجود توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح أن سعر الطماطم يتراوح اليوم ما بين 5 و10 جنهيات، ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8.5 و 14.5 جنيها، وسعر البصل ما بين 15 و20 جنيها، والكوسة ما بين 4 و7 جنيهات، والفاصوليا ما بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي ما بين 6 و9 جنيهات، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إلى أسعار الفواكهة، إذ بلغ سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 4.5 و6.5 جنيها، وسعر اليوسفي ما بين 5 و8 جنيهات، والتفاح ما بين 20 و 30 جنيها، والبلح الرملي ما بين 8 و12 جنيها، والجوافة ما بين 5 و10 جنيهات، والرمان ما بين 8 و18 جنيها، و الكنتلوب ما بين 11 و13 جنيها.