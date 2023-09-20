أسعار الفواكه والخضروات اليوم الأربعاء 20-9-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 20-9-2023، وتبيّن أنّ سعر المانجو السكري تراوح بين 25 إلى 40 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار البلح سيوي بين 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-9-2023، وفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

- سعر الأفوكادو من 80 إلى 100 جنيه.

- نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا.

- برقوق مستورد بسعر 30 لـ50 جنيهًا.

- سعر التفاح المستورد 30 لـ50 جنيهًا.

- الكمثرى المستوردة بسعر من 30 لـ60 جنيها

- أسعار البطيخ وزن من 3 لـ6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها.

- سعر كريز مسجلًا 50 إلى 60 جنيهًا.

- كنتالوب يتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا.

- الشمام أو الأناناس بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 لـ35 جنيهًا.

- سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 17 جنيهًا أعلى سعر له.

- سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

- أسعار الموز البلدي تبدأ من 9 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة .

- موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه.

- وتراوح سعر موز مغربي من 10 إلى 15 جنيها.

وجاءت أسعار الخضروات في المعلن في سوق العبور كالتالي:

أسعار الطماطم والبصل

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 9 و14 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس بين 8.5 إلى 12.5 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 7 و11 جنيها.

- سعر البصل اليوم يتراوح بين 15 و19 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 8 و12 جنيها.

- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 24 إلى 34 جنيها.

- سجلت الملوخية سعرًا متراوحا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الخضروات

- تراوح الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

- سعر الثوم من 24 إلى 30 جنيها للكيلو.

- سعر الكوسة اليوم من 8 إلى 12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 24 إلى 34 جنيها.

- سعر كيلو الجزر بين 9 إلى 17 جنيها.

- سجلت البطاطا اليوم سعرا يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 2 إلى 3 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية من 29 إلى 35 جنيها للكيلو.