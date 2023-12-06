رئيس «عربية النواب»: مصر أصبحت صاحبة قرار بجميع قضايا المنطقة في عهد السيسي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة كبيرة ومستقلة ولها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، معربا عن ثقته التامة في أن الشعب المصري العظيم لن يتوانى لحظة في دعم وتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

المصريون يفخرون بالسيسي أمام العالم

وقال «أباظة» في بيان له، إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية يفخرون أمام العالم كله بالزعيم البطل الرئيس السيسي الذي جعل الدولة المصرية راسخة وصاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في فرض وتأييد العالم كله لرؤية مصر الرافضة وبشكل قاطع وحاسم لمبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم فالكثير من الدول مثل أمريكا وغيرها من دول العالم غيرت رأيها وأعلنت تأييدها لرؤية الرئيس السيسي برفض تهجير أهالي غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

لا بديل عن الرئيس السيسي لقيادة مصر

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة في أن الأسر المصرية من الشيوخ والنساء والشباب والأطفال سوف يصطفون في طوابير أمام اللجان الانتخابية لتأييد ودعم وانتخاب الرئيس السيسي لنقول للعالم كله أنه لا بديل عن الرئيس السيسي لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المصريين على وعي وإدراك كاملين بأن هناك ظروف إقليمية ودولية صعبة ومعقدة، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الأجدر للقيادة؛ إذ لديه القدرة والكفاءة للاستمرار في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية حدودها واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها في جميع أنحاء مصر.