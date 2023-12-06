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انتخابات المصريين بالداخل

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فئات لها الأولوية في التصويت بانتخابات الرئاسة.. «المشاركة حق أساسي»

كتب:

محمد عيسى
10:41 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات _ أرشيفية

الهيئة الوطنية للانتخابات _ أرشيفية

قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من التيسييرات علي المواطنين خلال التصويت والذي يجرى خلال الأيام المقبلة، منها إتاحة تغيير محل الانتخاب لكل مواطن يرغب في ذلك.

وأتاحت الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية تحديد طرق متعددة للاستعلام عن المقرالانتخابي، منوهة بأن الأولوية في التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة، مراعاة لظروفهم الصحية، وفقا للكتاب الاسترشادي الصادر عن الهيئة.

وتجري انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، من الساعة 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، لمدة ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة تشكل لجنة لمتابعة الانتخابات 

وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية، برئاسة أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. 

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