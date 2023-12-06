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هل يحق للمكفوفين التصويت في الانتخابات الرئاسية؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

كتب:

محمد عيسى
10:11 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات - أرشيفية

التصويت في الانتخابات - أرشيفية

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 من داخل مصر المحدد لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء مرحلة التصويت في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حرصت الهيئة منذ بدء الاقتراع في الخارج على مشاركة طوائف المجتمع كافة في الانتخابات بما فيهم المكفوفين.

استحداث بطاقات برايل 

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

موعد الصمت الانتخابي 

ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية في الداخل، اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل.

طباعة 67 مليون بطاقة انتخابية 

واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة أكثر من 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، وحددت الهيئة طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوت.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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